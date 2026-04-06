Gabinete Arroyo pedirá voto de confianza al Congreso el 16 de abril

El Ejecutivo acudirá al Parlamento en el último día del plazo constitucional para exponer su política general y buscar el respaldo de la representación nacional.

El gabinete encabezado por Luis Enrique Arroyo Sánchez se presentará el próximo 16 de abril ante el Congreso de la República con el fin de solicitar el voto de confianza. La sesión ha sido programada para las 10:00 a. m., conforme a la citación oficial emitida por la Mesa Directiva del Parlamento.

La convocatoria fue realizada por el titular encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, quien dispuso la asistencia del jefe del Consejo de Ministros junto a todo su equipo. En esta jornada, el Ejecutivo expondrá los ejes principales de su gestión y las políticas que planea implementar durante su periodo de gobierno.

Este procedimiento responde a lo establecido en la Constitución, que obliga a todo nuevo gabinete a presentarse ante el Congreso dentro de los 30 días posteriores a su juramentación. En este caso, el equipo ministerial asumió funciones el 17 de marzo, por lo que el 16 de abril marca el vencimiento del plazo legal para solicitar la confianza.

RESPALDO DE MAYORÍA SIMPLE

Para lograr la aprobación, el gabinete requiere el respaldo de una mayoría simple del pleno. Este pedido se desarrollará en un escenario político particular, tras las elecciones generales del 12 de abril, y podría convertirse en el último bajo el sistema actual, debido a las reformas que plantean la instauración de un Congreso bicameral en el país.