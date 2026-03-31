Elecciones 2026: sigue en vivo la quinta jornada del debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrolla este martes 31 de marzo la quinta jornada de debates presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, con la participación de 12 candidatos que presentan sus principales propuestas de gobierno. El evento se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Lima y es transmitido a nivel nacional.

La jornada, que inició a las 20:00 horas, se centra en temas clave como empleo, desarrollo, educación e innovación, considerados prioritarios por el electorado. Entre los participantes destacan Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Mario Vizcarra y Roberto Sánchez, quienes forman parte de las ternas organizadas para el debate.

El JNE ha estructurado las intervenciones en cuatro ternas para abordar el tema “Empleo, desarrollo y emprendimiento”. En la primera participan Francisco Diez Canseco, Vladimir Cerrón y Paul Jaimes; en la segunda, Charlie Carrasco, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra; mientras que en la tercera y cuarta terna se encuentran otros postulantes que también exponen sus propuestas.

EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Asimismo, el debate incluye bloques temáticos sobre educación, innovación y tecnología, lo que permite a los candidatos presentar sus planes de gobierno de manera ordenada y equitativa. Esta jornada es considerada clave dentro del calendario electoral, ya que permite a la ciudadanía comparar propuestas y evaluar a los aspirantes antes de emitir su voto.