Elecciones 2026: plancha presidencial de la agrupación PTE-Perú quedó fuera de contienda

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la apelación del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) para que su plancha presidencial siga en la contienda tras la muerte de su excandidato Napoleón Becerra.

Durante la sesión donde se evaluó el recurso, el personero de la agrupación dijo que los dos vicepresidentes de la plancha presidencial deberían seguir bajo la figura de sucesión de ubicaciones, pero el JNE rechazó dicho argumento.

Al declarar infundado el pedido, el Jurando Nacional de Elecciones determinó en última instancia que la plancha presidencial del PTE-Perú queda fuera de las elecciones generales del próximo 12 de abril.

BAJA A 35

Sin embargo, los postulantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores al Congreso y al Parlamento Andino permanecerán en carrera electoral, pues la decisión del JNE no alcanza a las referidas listas.

Con la reciente y definitiva resolución del Jurado Nacional de Elecciones, el número de planchas presidenciales se reduce a 35.