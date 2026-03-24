Elecciones 2026: sigue en vivo la segunda jornada del debate presidencial

Este martes 24 de marzo, desde las 8:00 p.m., se desarrolla en vivo la segunda jornada del ciclo del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de Lima. El evento reúne a once candidatos que buscan convencer al electorado con sus principales propuestas de gobierno en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Aunque inicialmente estaban previstos doce aspirantes, el representante de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no participa debido a su condición de prófugo de la justicia. Entre los candidatos presentes destacan Álvaro Paz de la Barra, Fiorella Molinelli, Ricardo Belmont y George Forsyth, junto a otros representantes de diversas agrupaciones políticas.

El debate se estructura en cuatro bloques definidos. En el primero, los postulantes presentan sus planes de gobierno y prioridades; en el segundo, responden preguntas ciudadanas recogidas mediante la plataforma “Voto Informado”, lo que permite incorporar directamente las inquietudes de la población en la discusión.

INTERCAMBIO ENTRE CANDIDATOS

El tercer bloque contempla el intercambio entre candidatos organizados en ternas, con réplicas y dúplicas bajo un estricto control de tiempo. Finalmente, cada participante dispone de un espacio para emitir un mensaje final dirigido a los votantes, sintetizando sus propuestas y buscando captar el respaldo ciudadano en esta etapa clave de la campaña electoral.

BLOQUE 1: SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Charlie Carrasco, del partido Demócrata Unido Perú, propuso lucha frontal contra la delincuencia y reforma integral del aparato estatal.

Álvaro Paz de la Barra, del partido Fe en el Perú, señaló que su objetivo en un eventual gobierno suyo es pacificar el país en un periodo de 100 días.

Ricardo Belmont, del partido Cívico Obras, recordó sus dos gestiones al mando de la Municipalidad de Lima y propuso crear centros de auxilio rápido.

Francisco Diez-Canseco, del partido Perú Acción, propuso crear el Consejo Nacional de Moral Pública para retirar a las personas corruptas de las instituciones públicas.

Fiorella Molinelli, del partido Fuerza y Libertad, señaló que en un eventual gobierno suyo su prioridad será eliminar las mafias del aparato estatal.

Amando Masse, del partido Democrático Federal, propuso articular a las rondas campesinas y a los serenos como apoyo estratégico para la Policía Nacional.

Carlos Espá, del partido Sícreo, propuso la construcción de cárceles en zonas de mayor altitud para recluir a reos de alta peligrosidad.

Carlos Jaico, del partido Perú Moderno, propuso incrementar presupuesto para mejorar y reestructurar la PNP, poniendo en énfasis la inteligencia.

George Forsyth, del partido Somos Perú, aseguró que desde el primer día de su gestión tomará el control de las cárceles para combatir la criminalidad.