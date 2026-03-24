César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por sus acusaciones durante el debate presidencial

Las graves acusaciones realizadas anoche por Fernando Olivera contra César Acuña Peralta, durante el primer debate presidencial, remeció la política nacional. Aseguró que el líder de Alianza para el Progreso (APP) supuestamente dirigía una organización criminal.

Tras las fuertes acusaciones, el fundador de la Universidad César Vallejo anunció, mediante sus redes sociales, que tomará medidas legales por la difamación que fue víctima por parte del excongresista y candidato presidencial por el Frente de la Esperanza.

AGRAVIO A MI HONOR

“Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune (…)”, indicó.

Por su parte, el vocero y abogado del partido Alianza para el Progreso, Elio Riera, manifestó que las expresiones del señor Olivera Vega durante el debate han generado un impacto negativo no solo en el dirigente del partido, sino también en su militancia.