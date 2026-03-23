Elecciones 2026: sigue en vivo la primera fecha del debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones dará inicio este lunes al primer debate presidencial de las Elecciones Generales 2026, donde los candidatos expondrán sus propuestas ante el país. Esta jornada marca el arranque de una serie de encuentros clave para el voto informado.

En esta primera fecha, uno de los ejes centrales será la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Los aspirantes deberán plantear estrategias frente al incremento de la delincuencia y el accionar de bandas organizadas en distintas regiones.

Otro de los temas principales será la integridad pública y la lucha contra la corrupción. En este bloque, los candidatos presentarán medidas para fortalecer la transparencia del Estado y combatir prácticas irregulares en las instituciones.

Estos dos ejes temáticos se mantendrán durante las primeras jornadas del debate, que continuarán el martes 24 y miércoles 25 de marzo. De esta manera, se busca que todos los postulantes aborden los mismos temas en igualdad de condiciones.