Hoy en Combutters: Keiko Fujimori en entrevista exclusiva con Phillip Butters

La candidata de Fuerza Popular hablará sobre la campaña electoral y la situación política del país.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegará este viernes a los estudios del programa Combutters para brindar una entrevista exclusiva con el periodista Phillip Butters. La participación de la lideresa fujimorista se da en medio de la actual campaña electoral.

Durante la conversación, se espera que Fujimori abordará diversos temas de interés nacional, entre ellos la coyuntura política, sus propuestas de gobierno y los principales retos que enfrenta el país de cara a un nuevo periodo presidencial. La entrevista genera expectativa por el contexto político actual.

En la promoción del programa, la candidata reafirmó su disposición a enfrentar cuestionamientos públicos. “Yo siempre me caracterizo por dar siempre la cara”, sostuvo, destacando su apertura para dialogar sobre los temas más relevantes del país.

SE UBICA EN SEGUNDO LUGAR

De acuerdo con las últimas encuestas, Keiko Fujimori se ubica en el segundo lugar de las preferencias electorales, por detrás de Rafael López Aliaga, en una contienda que continúa mostrando diferencias más reñidas y variaciones en la intención de voto.