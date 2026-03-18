José Balcázar: Nuevo Gabinete Ministerial dará más impulso al tema de la seguridad ciudadana

En amplia entrevista con RPP, el presidente José Balcázar señaló que el nuevo Gabinete Ministerial, liderado por Luis Arroyo, dará más impulso a la seguridad ciudadana, sin desconocer la labor que desarrolló su antecesora en el cargo.

Destacó que se cuenta con un protocolo para enfrentar a la criminalidad, que implica la participación de una Policía Nacional capacitada y con sus mejores cuadros. Indicó también que será importante hacer uso de la tecnología avanzada.

ELECCIONES GENERALES

Balcázar Zelada manifestó que otro tema muy importante que priorizará desde un primer momento el nuevo Gabinete Ministerial, será la realización de unas elecciones generales limpias y transparentes el próximo 12 de abril.

“El Perú debe estar seguro de que este equipo ministerial que se ha formado es un equipo muy calificado de profesionales”, dijo, tras mencionar que la fecha para la solicitud del voto de confianza del Congreso se verá más adelante.