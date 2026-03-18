Premier Luis Arroyo: El Perú necesita estabilidad y la unidad de sus representantes políticos

En sus primeras declaraciones como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Luis Arroyo señaló que su Gabinete está conformado por profesionales competentes, con amplia experiencia, vocación de servicio y "un profundo compromiso con el Perú".

"Nuestro deber es garantizar la estabilidad económica, política y social del país, así como una transición democrática, ordenada y segura. El Perú necesita estabilidad y la unidad de sus representantes políticos. Ese es el llamado que hacemos hoy, actuar con responsabilidad pensando en el país", manifestó.

ATENDER NECESIDADES

"Asumimos esta tarea con un objetivo, atender con urgencia las principales necesidades del país, y asegurar que el Estado responda de manera efectiva. La inversión pública debe llegar a donde más se necesita. Reforzaremos la preparación y respuesta frente al fenómeno de El Niño ", agregó Arroyo Sánchez.

Tras el cambio de premier, el Parlamento Nacional informó, en un comunicado, que la sesión del Pleno programado para hoy miércoles, 18 de marzo, que debía abordar el pedido del voto de confianza por parte del gabinete de Miralles, ya no se realizará luego que la funcionaria renunciara al cargo.