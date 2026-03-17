Denisse Miralles renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministro

Esta tarde y a solo un día de su presentación ante el Parlamento Nacional para solicitar el Voto de Confianza, Denisse Miralles sorpresivamente abandona la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La saliente premier había señalado reiteradamente que esperaba obtener la investidura por parte del Legislativo y para ello se reunión con diferentes bancadas, pero al parecer no estaba segura de obtener el respaldo congresal.

BANCADAS

A la salida de las reuniones, Denisse Miralles destacaba siempre los importantes aportes que recibía de los grupos en temas de lucha contra la corrupción, inseguridad ciudadana, etc.

Las bancadas que desde un inicio señalaron que no respaldarían al Gabinete Ministerial son de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, ya señalaron que no le darán el respaldo.