Luz Pacheco reconoce que hubo irregularidades en el TC respecto al caso del prófugo Vladimir Cerrón

En entrevista con El Comercio, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, reconoció que hubo irregularidades en la entidad, en lo que se refiere al trámite del recurso que interpuso Vladimir Cerrón, para anular la prisión preventiva en su contra.

Luz Pacheco explicó que el hábeas corpus interpuesto por el investigado fundador y líder de Perú Libre, no recibió la aprobación del coordinador de comisión para que sea elevado a debate del pleno, como al final se hizo y la audiencia fue el pasado 11 de marzo.

“Pedí el camino de ese expediente y debo decir, y quiero que la ciudadanía lo sepa, que hubo algo irregular; cuando llega uno de estos casos pasa a una comisión, que puede ser de debido proceso, hábeas corpus, amparo, un asesor de esa comisión proyecta esa ponencia y el coordinador de la comisión, si está de acuerdo, le pone un viso, sino la devuelve hasta que sea conforme; en este caso, lo que he visto es que el coordinador de esta comisión no visó el proyecto porque había sido coordinador directamente con despacho", indicó.

Tras escuchar los argumentos de Humberto Abanto, abogado del prófugo expresidente regional de Junín, para anular la prisión preventiva, los magistrados no pusieron fecha para debatir ni votar el requerimiento de Cerrón Rojas.

En esa línea, la magistrada Pacheco Zerga dijo categórica que no habrá votación sobre ese caso hasta que una investigación interna esclarezca plenamente por qué no se siguió el procedimiento legal, como está señalado en el reglamento de la entidad.

El no habido es el candidato presidencial de Perú Libre, pero no puede hacer campaña política porque sería detenido. La orden judicial en su contra es por la investigación penal de presuntos aportes de campaña ilícitos a su partido en 2021.