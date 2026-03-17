Voto de Confianza: Gremios empresariales piden a legisladores otorgar respaldo al Gabinete Miralles

En un amplio comunicado, distintos gremios empresariales pidieron a los parlamentarios otorgar el Voto de Confianza al Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles, señalan nuestro país requiere estabilidad política y total transparencia en el proceso electoral del próximo 12 de abril.

Firman el documento la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Sociedad de Comercio Exterior - ComexPerú, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR Perú), etc.

CLIMA DE INESTABILIDAD

Señalan que en los últimos años nuestro país ha vivido en un clima de inestabilidad que vulnera la democracia, la institucionalidad y la confianza para atraer inversiones. A este problema se suma el reciente Fenómeno El Niño que está causando estragos en las regiones, entre otras situaciones.

El Gabinete Miralles se presenta este miércoles 18 de marzo ante el Congreso de la República para exponer el plan de gestión del gobierno y solicitar el Voto de Confianza. Las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, ya señalaron que no le darán el respaldo.