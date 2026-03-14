Patricia Juárez: Fuerza Popular todavía no define posición sobre Voto de Confianza al Gabinete Miralles

En entrevista con Canal N, la legisladora Patricia Juárez dijo que su grupo parlamentario, Fuerza Popular, aún no ha adoptado un acuerdo sobre el Voto de Confianza que solicitará el Gabinete de Denisse Miralles.

Señaló “Todavía no tenemos una posición tomada” en la bancada, primero queremos escuchará la presentación del Gabinete ministerial en el Pleno del Congreso de la República, luego definiremos el tema.

NO COMPROMETIÓ EL VOTO

Respecto a la reunión previa que tuvo su bancada con la premier Miralles, dijo que sirvió para abordar temas como la criminalidad, crisis energética y gestión hasta julio, pero no comprometió el sentido del voto.

Este miércoles 18 de marzo, el Gabinete ministerial presidido por la premier Denisse Miralles deberá presentarse ante el Pleno del Parlamento Nacional para exponer el plan de gobierno y solicitar el voto de confianza.