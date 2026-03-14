Presidente Balcázar confía que congresistas otorgarán voto de confianza al Gabinete Miralles

El mandatario José Balcázar se mostró optimista respecto al Voto de Confianza que los próximos días solicitará al Legislativo el Gabinete liderado por la premier Denisse Miralles. En conferencia de prensa, realizada la tarde de ayer, dijo que confía que le darán la investidura.

"Los congresistas son gente que actúa muy razonablemente, o sea escuchan a los ministros y luego toman su decisión. Algunos políticos pueden expresarse, incluso anteriormente, pero a la hora de la votación, muchos se cambian", manifestó.

"Nos tendrán que evaluar por los hechos que estamos haciendo en el poquísimo tiempo que estamos en el gobierno”; estos días damos disposiciones y tratamos temas importantes, uno de ellos “las deudas sociales, por ejemplo, con las personas discapacitadas", dijo.

FUERO PARLAMENTARIO

Señaló que "por esos actos" el Parlamento debe evaluarlos. "Lógicamente, nosotros respetamos el fuero parlamentario. Lo único que hacemos es acercarnos a conversar y decirles cuál es nuestro plan de trabajo y qué es lo que estamos desarrollando", agregó.

Como se sabe, el próximo 18 de marzo, el Gabinete ministerial presidido por la premier Denisse Miralles deberá presentarse ante el Pleno del Congreso de la República para exponer el plan de gobierno del Poder Ejecutivo y solicitar el voto de confianza.