Primer Miralles: En este Gabinete no hay cuotas políticas, ministros cumplen perfil técnico

Tras reunirse con la bancada de Fuerza Popular, en el marco del diálogo político previo al voto de confianza, la premier Denisse Miralles aseguró que los ministros cumplen con un perfil técnico y tienen la tarea de atender a la población.

Señaló categórica a la prensa que en “este Gabinete no hay cuotas políticas”. “Nosotros tenemos ministros que cumplen un perfil técnico y que tienen además la tarea de atender rápidamente las necesidades de la población”.

REUNIÓ CON FUERZA POPULAR

“Explicamos algunos temas álgidos que hemos tenido que afrontar en estos 15 días de gestión, sobre todo relacionados a la emergencia de El Niño que está generando estragos en más del 52% de los distritos del país”, manifestó Miralles sobre su presentación ante los integrantes de la bancada de Fuerza Popular.

“Estamos a 30 días de las elecciones y de aquí a julio hay un corto tiempo, pero es suficiente no solo para resolver problemas inmediatos, sino para dejar sentadas las bases para que el siguiente gobierno pueda iniciar políticas fuertes que lleven a que nuestro país (…) crecer a niveles mayores de los actuales”, apuntó.

Finalmente, indicó que el país necesita a todos unidos, y que, aun cuando el Poder Ejecutivo tiene ciertas atribuciones, no gobierna solo, sino que lo hace junto al Congreso de la República, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, informa Andina.