Congresista Elvis Vergara: Acción Popular todavía no define si dará voto de confianza a Gabinete Miralles

En entrevista con RPP, el legislador Elvis Vergara, vocero de la bancada Acción Popular, reveló que todavía no definen si darán el Voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles, que se presenta en el Congreso este 18 de marzo, aunque destacó que están a favor de la estabilidad.

“Lo que puedo decir es que hay una sensación que todos queremos de que estos últimos meses sean de tranquilidad y estabilidad política para el país y creo que eso va a marcar la ruta de trabajo de la bancada. Sin embargo, no puedo hablar en nombre de la bancada, pero puedo decir que la sensación es de dejar trabajar”, indicó.

RONDA DE DIÁLOGOS

Vergara Mendoza, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria y de Fiscalización, hizo estas precisiones tras la prolongada reunión de su bancada con la premier Denisse Miralles, quien explicó la política general del Gobierno para los próximos meses de gestión.

El encuentro se desarrolló como parte de la ronda de diálogos que el Gabinete Ministerial mantiene con las diferentes bancadas parlamentarias, algunas de las cuales, como Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, ya señalaron que no darán el Voto de Confianza.