Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Luis Quiroz

El presidente José Balcázar tomó juramento anoche en Palacio de Gobierno a Juan Carlos Velasco, quien asume el cargo de ministro de Salud en reemplazo de Luis Quiroz. En la ceremonia participó el gabinete liderado por la premier Denisse Miralles.

Velasco Guerrero es médico cirujano y ha ocupado distintos cargos en el Estado. Antes de asumir el ministerio de Salud fue jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).

Asimismo, se desempeñó como director general del Hospital Arzobispo Loayza, director adjunto del Hospital de Emergencia Ate Vitarte y gerente de Sanidad en la Municipalidad del Callao.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

Además, fue director ejecutivo del Programa Nacional CONTIGO del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ocupó cargos directivos en el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, así como en la Dirección de Salud de Lima Ciudad.

También desarrolló una actividad académica vinculada a la investigación, realizó estudios sobre la mortalidad por Covid-19 en adultos mayores, el fenómeno de la automedicación durante la pandemia y estrategias de control de la tuberculosis, como el denominado “Plan TB Cero”.