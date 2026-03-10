Premier Miralles se reúne con la bancada de Acción Popular para conversar sobre el voto de confianza

Esta noche, la premier Denisse Miralles se reunirá con la bancada de Acción Popular para darles a conocer las propuestas del Ejecutivo sobre inseguridad, economía, etc., antes de que la agrupación defina su postura frente al voto de confianza.

Al respecto, el legislador Luis Aragón dijo que su bancada asistirá al diálogo convocado por la premier. Será a las 7:00 p. m. y el objetivo es escuchar los lineamientos de acción del Gabinete Ministerial en temas considerados prioritarios.

APOYO POLÍTICO

Precisó también que la bancada aún no ha adoptado una decisión sobre el voto de confianza. Sin embargo, señaló que consideran necesario mantener un espacio de diálogo que permita evaluar las políticas planteadas por el Gobierno.

La invitación al diálogo fue realizada como parte de la ronda de conversaciones que la premier Miralles sostiene con distintos bloques del Congreso. Estas reuniones buscan reforzar el apoyo político que necesita el Gabinete Ministerial.