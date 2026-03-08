Ministro del Interior: Este lunes 9 de marzo se publicará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya aseguró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana está terminado y será publicado este lunes, 9 de marzo. Dijo también que será el presidente de la República, José Balcázar, acompañado del Gabinete Ministerial, quien hará el anuncio oficial.

“El plan ya está prácticamente para publicarse. Lo debemos publicar a más tardar el día lunes y lo va a anunciar nuestro presidente de la República, con su fuerza del orden al costado, con sus señores ministros, que están empujando este gobierno corto, seguramente, que nos toca hasta 28 julio", declaró a RPP.

POSTERGACIONES

Sobre el tema, el último lunes, el jefe de Estado señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sería presentado próximamente, para que sea evaluado por la ciudadanía. Adelantó que requeriría una legislación especial para su implementación y modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal, etc.

Cono se recuerda, el plan fue anunciado en diciembre pasado por el expresidente José Jerí. Indicaron que el documento sería presentado los primeros días de enero, pero no se concretó, el grupo encargado de su elaboración pidió extender dos veces el plazo. La última ampliación finalizó el pasado 4 de febrero.