Premier Miralles: Cambio en la presidencia de Petroperú es parte del plan de recuperación

La premier Denisse Miralles se pronunció sobre el reciente cambio en la presidencia del directorio de Petroperú. Como se sabe se designó al economista Edgar Zamalloa Gallegos.

La funcionaria indicó que el nombramiento era necesario en el contexto actual de la empresa estatal, pues forma parte de las acciones para retomar el plan establecido para la compañía.

PRINCIPALES OBJETIVOS

Destacó que uno de los principales objetivos, con la nueva designación, es que Petroperú pueda recuperar su capacidad operativa, así como fortalecer el funcionamiento de la empresa estatal.

Finalmente, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que estas acciones están vinculadas al plan que el Gobierno viene impulsando para la compañía.