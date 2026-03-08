Cancillería logró evacuar a 26 peruanos del Medio Oriente ante aumento de ataques bélicos

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó anoche que evacuó a 26 peruanos que estaban en el Medio Oriente, ante el aumento de tensiones por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.

Detalló que 11 compatriotas fueron trasladados desde la ciudad de Doha hacia Madrid, la capital de España, gracias a las intensas gestiones realizadas por los representantes de la Embajada de Perú en Qatar.

EMIRATO DE SHARJAH

Asimismo, nuestra Cancillería señaló que otro grupo de 15 connacionales que estaba varado en Dubái fue evacuado por el Consulado a una zona segura en el emirato de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.

La evacuación de los ciudadanos peruanos se produce en medio de la guerra, que se intensifica con el paso de las horas, entre Estados Unidos, Israel e Irán, confrontación que se inició el pasado sábado.