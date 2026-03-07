Premier Miralles: Trabajo remoto dispuesto para el sector público no alcanza a todas las entidades

En entrevista con Canal N, Denisse Miralles, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aclaró que el trabajo remoto dispuesto por el Poder Ejecutivo para para sector público no comprende a todas las entidades.

"Se está dando la indicación de que no se puede descuidar el servicio al ciudadano. Entonces, todas las entidades que tengan atención al público tienen que garantizar completamente que esa atención se dé", señaló.

ORGANISMOS ELECTORALES

Puso como ejemplo a los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que no interrumpirán su servicio.

"También, obviamente, los servicios de salud y los que brindan atención directa al ciudadano, así como los organismos de fiscalización, supervisión y la regulación, entre ellos Indecopi, Sunafil, ATU, Osinergmin y OEFA", agregó.