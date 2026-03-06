Eduardo Salhuana: Sería injusto responsabilizar al Gobierno por rotura de gasoducto en el Cusco

El legislador Eduardo Salhuana Cavides señaló que sería injusto responsabilizar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro de la rotura del ducto transportador del gas natural, registrado hace unos días en el Cusco, pues se trata de un "tema fortuito".

Como se sabe, en la víspera Alfaro Lombardi se presentó en el Congreso, para informar de las acciones realizadas tras la deflagración ocurrida luego de la rotura del ducto transportador, ocurrido en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención.

El representante de la bancada Alianza para el Progreso (APP) indicó también que se debe tener en cuenta “Que es un gobierno que recién ingresa, es un ministro de Energía y Minas nuevo y sería injusto atribuirle alguna responsabilidad", dijo a RPP.

EXHAUSTIVAS INVESTIGACIONES

"Ha anunciado al Pleno las disposiciones que ha dado el Ejecutivo. Espero que se le ponga todo el empeño y el esfuerzo para que esto se haga realidad y el impacto del tema de los combustibles no afecte a los peruanos en la gravedad que a veces tememos", agregó.

Respecto a las causas de la ruptura del ducto transportador, el funcionario Alfaro Lombardi aseguró que aún continúan las exhaustivas investigaciones, debido a que las condiciones geográficas y climáticas dificultan el acceso inmediato al lugar del siniestro.