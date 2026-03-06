Presidente Balcázar coordinó con autoridades regionales acciones para destrabar obras paralizadas

El presidente José Balcázar se reunió en la víspera con alcaldes de distintas regiones del país, con el objetivo de coordinar acciones para destrabar obras paralizadas y acelerar la ejecución de proyectos prioritarios para la población.

Primero se reunió con los alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), con quienes evaluó alternativas para reactivar a la brevedad posible los proyectos que están detenidos en diversas localidades.

CRÉDITO SUPLEMENTARIO

Luego, Balcázar Zelada tuvo un encuentro con alcaldes de la zona sur del país, el mandatario reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de garantizar la continuidad de proyectos de inversión largamente esperados por la ciudadanía.

Tras las reuniones se acordó que el financiamiento de diversas obras se canalizará a través de un crédito suplementario, con el objetivo de impulsar la ejecución de proyectos estratégicos y avanzar en el cierre de brechas en distintas regiones.