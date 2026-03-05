Elecciones 2026: Proética presentará propuestas anticorrupción durante evento con candidatos presidenciales

Los directivos de Proética informaron que durante el evento "Un Perú sin Corrupción, Diálogo con los Candidatos", que se realizará hoy, 5 de marzo, en el marco de las elecciones generales 2026, presentarán propuestas que busca enfrentar una realidad revelada por la última Encuesta Nacional de Corrupción.

"Casi el 89% de la población siente que el Perú es un país más corrupto y eso es lamentable. Creo que desde que se empezó a hacer esta encuesta, ese es el porcentaje más alto. Entonces, como país, debemos decir 'ya basta con esto'", manifestó el presidente del Consejo Directivo de Proética, Julio Pérez Alván.

MECANISMOS INDEPENDIENTES

Por su parte, el director ejecutivo de Proética, José Gargurevich, detalló que entre las 12 medidas contra la corrupción que se presentarán a los candidatos presidenciales, está una reforma de la Comisión de Ética del Congreso de la República para acabar con la impunidad, mediante mecanismos independientes de sanción.

Además, propuso una indagación sobre los 50 puestos críticos en el Estado que manejan grandes logísticas y decisiones técnicas, como la dirección de Digemid o de Formalización Minera. También pidió buscar otro mecanismo independiente frente a la flagrancia que realmente no permita la impunidad, informa RPP.