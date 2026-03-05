Canciller Hugo de Zela viajará a Chile para representar al Perú en toma de mando presidencial

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, viajará a Chile del 10 al 12 de marzo para representar al Perú en los actos oficiales de transmisión de mando en los que José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile.

La autorización fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 071-2026-PCM, que dispone el desplazamiento del canciller a Santiago y Valparaíso, ciudades donde se desarrollarán las actividades protocolares los días 10 y 11 de marzo, tras la invitación realizada por el actual gobierno chileno.

Fortalecimiento de relaciones bilaterales y reemplazo

La participación del ministro permitirá mantener el diálogo y la cooperación con las nuevas autoridades chilenas, teniendo en cuenta la relación bilateral entre ambos países. La delegación peruana participará en las actividades protocolares programadas en el marco de la transmisión de mando presidencial en el país vecino.

Durante la ausencia del canciller, el despacho de Relaciones Exteriores quedará encargado a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, asegurando la continuidad de la gestión diplomática desde el Perú.

Gastos de viaje cubiertos por presupuesto del sector

La resolución también indica que los gastos del viaje serán cubiertos por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a las disposiciones establecidas para este tipo de desplazamientos oficiales.