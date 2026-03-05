Congresista Alva sobre desempeño del presidente José Balcázar: No he visto acciones concretas

En entrevista con RPP, la legisladora María del Carmen Alva cuestionó el desempeño del presidente José Balcázar Zelada, indicó que hasta el momento no observa que su gestión haya tenido acciones concretas e importantes.

“Yo todavía no he visto nada”, señaló categórica la representante de Acción Popular. Asimismo, criticó su reacción frente a las inundaciones y huaicos que azotaron varios sectores de Arequipa, que afectaron a decenas de familias.

LA MISMA GENTE

“Creo que llegó tarde a Arequipa, dice que se enteró por un periodista de lo que estaba pasando allí, creo que lo tienen que informar mejor”, manifestó la legisladora Alva Prieto, expresidenta del Congreso de la República.

Sobre las versiones que la composición del Gabinete Ministerial estaría vinculado a cuotas partidarias dijo: “Hay muchos ministros que siguen, a mí me da la impresión de que no se han querido hacer cambios, seguir con la misma gente”.