Presidente José Balcázar: Solicitaremos facultades legislativas para luchar contra la criminalidad

El presidente José Balcázar informó que solicitará al Parlamento facultades legislativas con el objetivo de impulsar medidas efectivas que permitan fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y enfrentar con mayor energía al crimen organizado.

“Estoy pensando solicitar al Congreso facultades legislativas para impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana a través de dar mayores herramientas a la Policía Nacional para que pueda combatir a las organizaciones criminales”, sostuvo.

El mandatario brindó esta declaración anoche durante una reunión con alcaldes distritales de Lima, con quienes coordinó acciones contra la criminalidad. Durante el encuentro, dijo también que la lucha contra el crimen organizado exige respuestas firmes.

CRIMEN ORGANIZADO

“El crimen organizado ha desbordado todo concepto de nación que se tenía. Por eso la legislación debe permitir enfrentar estos delitos como amenazas contra el Estado y contra la seguridad nacional”, afirmó categórico el jefe de Estado interino.

Finalmente, convocó a los burgomaestres a mantener un trabajo conjunto para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad, y los invitó a revisar el Plan Nacional de Seguridad que está elaborando el Ejecutivo y brindar los aportes que consideren.