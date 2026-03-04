PCM descarta vulneración de sistemas informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aclaró este miércoles 4 de marzo que no ha existido ningún tipo de vulneración a los sistemas informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), adscrita a dicha entidad.

El organismo desmintió una publicación que circuló en redes sociales sobre una presunta exposición de credenciales de acceso pertenecientes a la DINI. La PCM enfatizó que los sistemas de la DINI cuentan con las medidas de seguridad necesarias para prevenir y enfrentar cualquier intento de vulneración.

A través de su cuenta oficial en X, la PCM informó que "la infraestructura tecnológica de la institución cuenta con protocolos robustos de ciberseguridad que garantizan la protección de la información institucional".

Grupos hacktivistas anunciaron filtración

Como se recuerda, las agrupaciones de "hacktivistas" Deface Perú y Nulled Perú anunciaron que filtraron varias credenciales de acceso pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia, organismo adscrito a la PCM, lo que podría haber vulnerado la base de datos de seguridad del país.

Según detalló la alerta de amenaza del 3 de marzo de 2026, el grupo de hackers se centró en atacar el ingreso al ecosistema digital de sistemas de información geográfica e inteligencia espacial (ArcGIS), que permite al gobierno convertir datos espaciales en mapas interactivos.

DINI y su rol estratégico

La DINI es una entidad adscrita a la PCM que ejerce la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional. Su labor fundamental consiste en producir inteligencia estratégica confiable y oportuna para la formulación y ejecución de políticas de alcance nacional. Ante la importancia de la información que maneja, la entidad mantiene estrictos protocolos de seguridad para proteger los datos institucionales y garantizar la continuidad de sus operaciones estratégicas para el Estado peruano.