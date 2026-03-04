Dina Boluarte: Congreso otorga plazo de 15 días para investigar denuncias por caso Cirugías

La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final respecto a las denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte.

La medida fue aprobada por unanimidad con 20 votos, en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. En ese sentido, se declaró procedentes en un extremo las denuncias constitucionales 533, 589 y 598 por el caso Cirugías.

A la exmandataria se le imputa la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal. Las denuncias constitucionales fueron presentadas por los congresistas Ruth Luque Ibarra, Margot Palacios Huamán, Carlos Zeballos Madariaga y la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela.

Sustento de denuncias

Según el informe de calificación, las denuncias tienen como sustento fáctico que Boluarte, mientras ejerció el cargo de presidenta de la República, se realizó una serie de operaciones quirúrgicas en junio de 2023 y no habría podido ejercer sus funciones hasta el 10 de julio del mismo año.

Acumulación de denuncias

Previamente, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, propuso la acumulación de las denuncias constitucionales 533, 589 y 598, en el extremo que imputan a Dina Boluarte en su condición de expresidenta. De otro lado, el extremo de la denuncia constitucional que fue declarado improcedente pasó al archivo, conforme a lo resuelto por la Comisión Permanente.