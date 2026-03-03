Debate presidencial 2026: conoce el horario y dónde seguir a los candidatos

El primer encuentro está programado para el lunes 23 de marzo y marcará el inicio de una serie de debates organizados en dos semanas consecutivas. Las jornadas se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de marzo, y continuarán el 30 y 31 de marzo, cerrando el 1 de abril.

En la primera ronda se priorizarán propuestas sobre seguridad y lucha contra la corrupción. Para la segunda etapa, el eje estará centrado en economía, empleo, emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología. Cada fecha contará con 12 participantes, cuya distribución fue definida previamente mediante sorteo.

La dinámica contempla cuatro bloques de intercambio y la intervención de los postulantes en grupos de tres. Los moderadores cambiarán entre la primera y segunda semana, tras ser seleccionados por las organizaciones políticas en competencia.

Los debates serán transmitidos por señal abierta y a través de plataformas digitales oficiales, permitiendo que la ciudadanía pueda seguir en directo las propuestas y contrastar las posiciones de los candidatos antes de acudir a las urnas.