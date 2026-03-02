Gabinete de Miralles pedirá el voto de confianza el 18 de marzo

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, confirmó que el 18 de marzo acudirá al Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. La fecha fue definida luego de una reunión con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

El encuentro marcó el inicio de una serie de conversaciones con las distintas fuerzas políticas. La jefa del Gabinete busca recoger aportes y tender puentes antes de su presentación ante el Pleno.

FENÓMENO DE EL NIÑO

Entre los ejes que adelantó se encuentran la respuesta frente al fenómeno de El Niño y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para atender emergencias. También destacó la necesidad de asegurar procesos electorales transparentes.

La seguridad ciudadana será otro de los puntos prioritarios en la agenda del Ejecutivo. En ese sentido, se prevé reforzar las estrategias contra la criminalidad y mejorar la coordinación interinstitucional.

El Parlamento deberá debatir y votar la confianza tras la exposición de la premier. De no obtener el respaldo, el Gabinete tendría que presentar su renuncia, tal como establece la Constitución.