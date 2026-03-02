Gabinete de Denisse Miralles se presentará ante el Congreso el 18 de marzo para pedir voto de confianza

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que acudirá el próximo miércoles 18 de marzo al pleno del Congreso de la República junto con los ministros de Estado, con la finalidad de exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

La premier informó que sostuvo una reunión con el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, en la que coordinaron la fecha y dieron inicio a una ronda de diálogo con las bancadas. "Acabo de sostener una reunión con el presidente del Congreso y hemos coordinado la fecha en que el Gabinete estaría solicitando se programe el voto de confianza, esto sería el miércoles 18 de marzo", declaró a la prensa.

Durante el encuentro, la jefa del Gabinete reiteró el compromiso del Ejecutivo de concentrarse en tres prioridades fundamentales. "Hemos reiterado el compromiso de este Gobierno en concentrarnos en nuestras prioridades: un gobierno que responde rápido y está al lado de los que más lo necesitan, atendiendo sobre todo el impacto de la emergencia climática; también potenciar la lucha contra la delincuencia y asegurar un proceso electoral ordenado y transparente", señaló Miralles.

Diálogo con bancadas

Miralles explicó que luego de definirse la fecha de la presentación del Gabinete Ministerial ante el pleno, el siguiente paso es reunirse con los líderes de las distintas bancadas para generar una "agenda de trabajo conjunta".

"A partir de esta reunión que era nuestro primer acto y en coordinación ya con el señor presidente del Congreso definir la fecha en la que estaríamos pidiendo que se programe la solicitud del voto de confianza, en los siguientes días nos vamos a reunir con los líderes políticos, a través de las bancadas del Congreso", manifestó la titular de la PCM.

Proceso de investidura

La presentación del Gabinete ante el Congreso se realiza en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que establece que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Parlamento para exponer la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, así como para solicitar el voto de confianza.