Premier Miralles sobre investigaciones que tienen los ministros: Aquí se abren procesos por cualquier razón

En entrevista con El Comercio, la premier Denisse Miralles se pronunció sobre las investigaciones fiscales y procesos judiciales que afrontan siete miembros, y ella también. Destacó que el tema fue revelado por los propios funcionarios en sus declaraciones juradas antes de asumir el cargo.

"Quiero resaltar que todo ello está en las declaraciones juradas que presentan los ministros, en la que tienes que poner todos los procesos en los que estás: citado, iniciado y el estado en que se encuentra, lo que demuestra que no han ocultado nada", señaló.

"Pero recordemos que en este país se abren procesos por cualquier razón, y más a los que somos funcionarios públicos", indicó. Sobre la investigación fiscal que enfrenta, Miralles Miralles declaró que "fue por contaminación, por un puesto que tuve solo por 45 días".

TIEMPO CORTO

"Fue la Dirección de Portafolio y Proyectos en ProInversión que me encargaron un tiempo corto", reveló. Dicho proceso, según consignó en su declaración jurada, está actualmente cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo.

Los funcionarios investigados son: Óscar Fernández, ministro de Trabajo; Nelly Paredes, ministra de Ambiente; Luis Jiménez, ministro de Justicia; Hugo Bedoya, ministro del Interior; Wilder Sifuentes, ministro de Vivienda; Gerardo López, ministro de Economía y Luis Arroyo, ministro de Defensa.