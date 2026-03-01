Gobierno reducirá a siete días plazo para entrega de S/100 mil a distritos en emergencia por lluvias

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno reducirá a solo siete días el plazo para la entrega de los S/100 mil destinados a distritos declarados en emergencia por las intensas lluvias, recursos que serán transferidos a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

El anuncio se realizó durante una reunión multisectorial en Lambayeque, liderada por el presidente José María Balcázar, con autoridades regionales y locales como parte de las acciones frente al fenómeno El Niño Costero.

"Estamos eliminando trabas que antes hacían que los recursos llegaran cuando la emergencia ya había pasado. Nuestra meta es que, en siete días, los alcaldes tengan el dinero disponible para actuar inmediatamente y proteger a su población", afirmó Miralles. Explicó que la medida se coordina con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, Indeci, el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades para agilizar la respuesta gubernamental y fortalecer la capacidad de acción de los gobiernos locales.

Seguro agrario y decretos de urgencia

La premier informó que el Seguro Agrario Catastrófico ha registrado 11 avisos de siniestro que comprenden 4,720 hectáreas aseguradas frente a fenómenos naturales. "La activación de estos mecanismos permite proteger a nuestros productores y garantizar la continuidad de la actividad agrícola, clave para la economía regional", señaló.

Asimismo, destacó el Decreto de Urgencia N.º 001-2026-EF, que permite priorizar transferencias para financiar obras de continuidad y proyectos paralizados, contribuyendo a dinamizar la inversión pública. En las próximas semanas se aprobará un crédito suplementario para obras en ejecución.

Inspección en Lambayeque y refuerzo de seguridad

Como parte de su agenda en Lambayeque, Miralles inspeccionó los trabajos de mantenimiento del río Motupe-La Leche en el centro poblado La Colorada, distrito de Mórrope, obra orientada a prevenir desbordes. "Estamos en territorio verificando que las obras se ejecuten y que las soluciones lleguen antes de que ocurra la emergencia", sostuvo.

En materia de seguridad, informó que seis mil nuevos efectivos policiales egresarán próximamente para reforzar la lucha contra la delincuencia y apoyar durante el proceso electoral. El Ejecutivo ha designado un ministro coordinador por cada región para canalizar necesidades locales y acelerar decisiones.