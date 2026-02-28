Perú llama al diálogo "para que la paz retorne al Medio Oriente" tras ataque de EEUU e Israel a Irán

Esta mañana, el Gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, formuló votos para que la paz y la tranquilidad retornen a la brevedad posible al Medio Oriente, tras el bombardeo de los Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"El Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la paz", refiere.

SOLUCIÓN PACÍFICA

Asimismo, en el amplio comunicado publicado por nuestra Cancillería en su cuenta X, el Poder Ejecutivo reitera "su vocación pacifista y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones y preservar la paz y la seguridad internacionales".

"El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", agrega.

MISIONES DIPLOMÁTICAS

Finalmente, indica que mantiene permanente comunicación con sus misiones diplomáticas en la región, "las que han puesto a disposición de la comunidad peruana canales de comunicación a fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales residentes o en tránsito".