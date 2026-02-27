Claudia Chiroque previo al debate presidencial: “Es la oportunidad para ser buenos electores”

Por: Manuel Silva Córdova

Quedan pocas semanas para las elecciones generales del 2026 y los candidatos a Palacio de Gobierno tendrán la oportunidad de dirigirse a más de 33 millones de peruanos durante el debate presidencial, el cual contará con la participación de la conductora de Buenos Días Perú, Claudia Chiroque, como una de sus moderadoras. La periodista ya se encuentra preparándose para estas jornadas clave del proceso electoral.

Se trata de una de las votaciones más complejas que vivirá el país, debido a que participan más de 35 aspirantes a la presidencia. Ante ello, Chiroque reconoció la responsabilidad que implica asumir este rol. “Estoy feliz y profesionalmente lo tomo como un reto y un desafío (…) Son dos jornadas de tres días cada una. Para mí es una gran noticia y lo asumo con responsabilidad y compromiso”, señaló.

¿QUIÉN ACOMPAÑARÁ A CLAUDIA CHIROQUE?

La conductora de Buenos Días Perú no estará sola en la mesa de moderación, ya que compartirá funciones con el periodista Fernando Carvallo. “No lo conozco personalmente, pero lo sigo desde hace tiempo. Tiene una trayectoria digna de resaltar”, comentó.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se han planteado diversos temas que deberán ser abordados por los candidatos presidenciales. En ese sentido, Chiroque indicó cuáles considera prioritarios. “La inseguridad ciudadana, con propuestas aterrizadas, y los temas vinculados a la corrupción”, precisó.

¿EN QUÉ FECHAS PARTICIPARÁ CLAUDIA CHIROQUE?

Debido al elevado número de postulantes, el JNE decidió dividir el debate en varias fechas. En ese contexto, la presentadora confirmó su participación en las jornadas programadas para el 23, 24 y 25 de marzo.

Finalmente, Claudia Chiroque envió un mensaje a los ciudadanos que aún mantienen dudas de cara a los comicios del 12 de abril. “El debate es una oportunidad para tomar una mejor decisión (…) Es la oportunidad para que los ciudadanos sean buenos electores”, expresó.