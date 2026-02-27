Premier Denisse Miralles: El Poder Ejecutivo seguirá enfrentando con firmeza los actos irregulares

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles afirmó hoy que desde el Gobierno seguirán actuando con firmeza y sentido de urgencia en contra de los actos ilícitos. Dijo también que la estabilidad y la legalidad son base para construir el desarrollo del país.

"Desde el Gobierno seguiremos actuando con firmeza, articulando y con sentido de urgencia, fortaleciendo nuestras instituciones y respaldando a los órganos tutelares. La seguridad, la estabilidad y la legalidad constituyen la base para construir el desarrollo del país", indicó.

EQUIPAMIENTO POLICIAL

Asimismo, precisó que continuarán fortaleciendo el equipamiento de la Policía Nacional del Perú, así como sus capacidades y formación especializada, pues, "el país requiere de instituciones sólidas y profesionales preparados para enfrentar estas amenazas cada vez más complejas".

Estas declaraciones fueron ofrecidas esta mañana durante su discurso en la ceremonia por la primera destrucción de droga del presente año, actividad en la que estuvo acompañada por los ministros del Interior, Hugo Begazo; y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informa Andina.