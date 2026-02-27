Gobierno de Balcázar elimina frase institucional “¡El Perú a toda máquina!”

El Gobierno peruano inició cambios en su línea comunicativa oficial. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la eliminación del uso obligatorio de la frase institucional “¡El Perú a toda máquina!”, utilizada en campañas y comunicaciones estatales durante la anterior gestión.

Oficializan derogatoria mediante resolución ministerial

A través de la Resolución Ministerial N° 056-2026-PCM, publicada el jueves 26 de febrero, la PCM —liderada por Denisse Miralles— dejó sin efecto la normativa que obligaba a todas las entidades del Poder Ejecutivo a incluir dicho eslogan en su publicidad institucional y mensajes dirigidos a la ciudadanía.

La disposición deroga expresamente la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, aprobada el año pasado, que establecía el uso uniforme del logo gubernamental y la frase “¡El Perú a toda máquina!” en campañas informativas sobre servicios públicos, programas sociales y acciones del Estado.

Gobierno de transición prepara nueva política comunicacional

Según el informe técnico elaborado por la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, la decisión responde a la necesidad de que la actual gestión de transición defina su propia estrategia de comunicación gubernamental alineada a las nuevas prioridades del Ejecutivo.

Con esta medida, la titular del Gabinete Ministerial abre el camino para que la administración del presidente José María Balcázar establezca una renovada identidad comunicacional durante los meses restantes del gobierno, en un contexto político marcado por el proceso electoral y la reorganización de las políticas públicas del Estado peruano.