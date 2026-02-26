JNE oficializa a Raúl Espíritu Cavero como accesitario de la fallecida congresista Lucinda Vásquez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a Raúl Espíritu para que asuma funciones como congresista, tras el fallecimiento de Lucinda Vásquez, ocurrido el pasado 21 de febrero. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.º 0384-2026-JNE.

El organismo electoral dejó sin efecto la credencial de la fallecida exparlamentaria, quien integró la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, y activó el procedimiento correspondiente para cubrir la vacante en el Congreso.

VOTACIÓN PREFERENCIAL

Con esta medida, el JNE dispuso que Espíritu Cavero complete el Período Legislativo 2021-2026, conforme al marco normativo vigente. El trámite se inició el lunes 23 de febrero, luego que el Congreso comunicara sobre la muerte de Vásquez Vela.

De acuerdo con la resolución del JNE, la designación de Raúl Espíritu corresponde a su condición de candidato que obtuvo el segundo lugar en la votación preferencial del partido Perú Libre en la región San Martín durante las elecciones generales de 2021.