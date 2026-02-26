Política

Premier Miralles: Nuestra responsabilidad es darle al Perú estabilidad política y económica

Respecto a los comicios, dijo que el Ejecutivo garantizará la neutralidad y respeto a la voluntad ciudadana. Confirmó que se están asegurando las transferencias para las entidades electorales.

La premier Denisse Miralles señaló que su gestión tiene el objetivo de generar la estabilidad que el país necesita y entregar resultados concretos. Dijo también que el gabinete ministerial trabaja para combatir la criminalidad que lamentablemente se incrementa día a día.

Nuestra responsabilidad es darle al Perú estabilidad política y económica en un momento complejo. Hemos llegado para resolver problemas y darles tranquilidad a las familias peruanas”, sostuvo la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El país necesita certezas. Necesita reglas claras, equilibrio fiscal y decisiones firmes contra la inseguridad ciudadana que azota a todo el país. Y todo eso lo vamos a hacer poniendo siempre en el centro a las personas”, enfatizó Miralles Miralles.

ORGANISMOS ELECTORALES

Respecto a las elecciones, la funcionaria fue enfática en afirmar que el Poder Ejecutivo garantizará la neutralidad y respeto a la voluntad ciudadana. Confirmó que se están asegurando el presupuesto y las transferencias para los organismos electorales.

Una democracia sólida necesita elecciones transparentes y oportunas. Nuestra obligación es garantizar que cada institución electoral tenga los recursos necesarios para cumplir su función con independencia”, afirmó en entrevista con Andina.


