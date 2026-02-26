Premier Miralles: Nuestra responsabilidad es darle al Perú estabilidad política y económica

La premier Denisse Miralles señaló que su gestión tiene el objetivo de generar la estabilidad que el país necesita y entregar resultados concretos. Dijo también que el gabinete ministerial trabaja para combatir la criminalidad que lamentablemente se incrementa día a día.

“Nuestra responsabilidad es darle al Perú estabilidad política y económica en un momento complejo. Hemos llegado para resolver problemas y darles tranquilidad a las familias peruanas”, sostuvo la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“El país necesita certezas. Necesita reglas claras, equilibrio fiscal y decisiones firmes contra la inseguridad ciudadana que azota a todo el país. Y todo eso lo vamos a hacer poniendo siempre en el centro a las personas”, enfatizó Miralles Miralles.

ORGANISMOS ELECTORALES

Respecto a las elecciones, la funcionaria fue enfática en afirmar que el Poder Ejecutivo garantizará la neutralidad y respeto a la voluntad ciudadana. Confirmó que se están asegurando el presupuesto y las transferencias para los organismos electorales.

“Una democracia sólida necesita elecciones transparentes y oportunas. Nuestra obligación es garantizar que cada institución electoral tenga los recursos necesarios para cumplir su función con independencia”, afirmó en entrevista con Andina.