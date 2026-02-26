Confiep sobre premier Denisse Miralles: Da tranquilidad y confianza por su buen manejo económico

Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) calificó de positiva la designación de Denisse Miralles Millares como titular del Consejo de Ministros.

Señaló que la nueva premier, quien había sido designada como ministra de Economía y Finanzas durante el gobierno de José Jerí, da "cierta tranquilidad" a su gremio, por el manejo económico que ha tenido.

"Ella ha sido muy cuidadosa con la caja fiscal, tanto así que el déficit que se pensaba a comienzos el año pasado que iba a dispararse, al final lo logró bajar", manifestó Zapata Ríos en entrevista con Canal N.

GESTIÓN EXITOSA

En ese sentido, consideró que la funcionaria ha cumplido eficazmente con llegar a la meta a finales del año 2025, pues con su amplia experiencia realizó una proyección correcta de los gastos e ingresos.

Asimismo, indicó que su buen desempeño en el Ministerio de Economía y Finanzas, además de una "gestión exitosa de Proinversión", les da confianza. "Yo me siento tranquilo con la ministra Miralles", agregó.