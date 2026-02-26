Balcázar viajará al norte del país para atender emergencia por intensas lluvias, señala premier Miralles

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el presidente José María Balcázar viajará en los próximos días al norte del país para atender la respuesta gubernamental frente a las emergencias por lluvias intensas.

"Hemos planificado actividades y el presidente debe estar viajando en los siguientes días, estamos definiendo la ruta, pero debe ser entre Piura, Tumbes, Lambayeque y la parte occidente de Cajamarca, principalmente", declaró a Canal N.

La jefa del Gabinete sostuvo que como parte de las medidas para enfrentar los daños causados por las precipitaciones, se están incorporando optimizaciones al procedimiento de declaratoria de emergencia, al que calificó como "demasiado burocrático". "Tú no le puedes pedir a un alcalde que está luchando con los huaicos y las torrenteras que esté llenando fichas y formatos para que pueda pasar su procedimiento de declaratoria de emergencia", señaló, anunciando la activación de bonos de vivienda y agrarios, así como una asignación de S/100 mil para 407 gobiernos locales.

Estabilidad y voto de confianza

Denisse Miralles manifestó que el Gobierno debe garantizar la estabilidad del país, porque "no podemos tener una semana con el Ejecutivo parado porque no se contaban con ministros". Sobre la presentación del Gabinete ante el Congreso, recordó que cuentan con 30 días para solicitar el voto de confianza, pero enfatizó que "lo que ha hecho este Gabinete desde el primer día es tomar acciones en una emergencia que no espera".

Defiende conformación de Gabinete

La presidenta del Consejo de Ministros señaló que el equipo ministerial que preside "no tiene un color político" y que sus integrantes "no son cuota de nadie". "Nosotros estamos trabajando para el país y lo estamos demostrando desde el primer momento", sostuvo Miralles.