Rospigliosi: "Esperamos que el Gobierno pueda responder con eficacia demandas de los peruanos"

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, hizo un llamado a la tranquilidad y prudencia para que el Gobierno pueda responder y atender con eficacia a las demandas de los peruanos.

En declaraciones desde el Hall de los Pasos Perdidos, el parlamentario señaló que en estos momentos "a la mayoría de los peruanos les preocupa los desastres naturales que se vienen registrando en diversas regiones del país", así como los problemas de inseguridad ciudadana que persisten.

Pide prudencia para resolución de problemas

Ante la coyuntura política y a semanas de los comicios generales, Rospigliosi pidió a los diversos sectores del país actuar con prudencia. Advirtió que si el país continúa "de crisis en crisis", los problemas no solo no se resolverán, sino que podrían agravarse.

"Insisto: se requiere prudencia y tranquilidad para que el Estado pueda atender las necesidades de los peruanos que están en problemas. No generemos más inestabilidad, por favor", enfatizó.

Presentación del nuevo gabinete

Sobre el nuevo gabinete ministerial presidido por Denisse Miralles, Rospigliosi indicó que está a la espera de las coordinaciones con la titular de la PCM para fijar la fecha de presentación ante el Congreso, cuyo plazo constitucional es de 30 días. "Ojalá que sea lo más pronto posible, naturalmente cuando ellos estén listos, pero que sea lo más pronto posible dado que el país está en una situación complicada", comentó el legislador.