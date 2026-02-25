Gobierno declara estado de emergencia en 707 distritos por lluvias intensas

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció la noche del último martes la declaratoria de estado de emergencia en 707 distritos de 14 regiones del país, como respuesta a las intensas lluvias que se registran en diversas zonas del país.

Esta medida comprende las localidades de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, donde se ejecutarán acciones para mitigar el impacto climático.

Arequipa e Ica reciben atención prioritaria ante desastres

Durante su anuncio, Miralles puso especial énfasis en las regiones de Arequipa e Ica, gravemente afectadas por las precipitaciones, donde se implementarán beneficios específicos para enfrentar la emergencia.

De manera complementaria, se dispuso la prórroga del estado de emergencia en distritos de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en Moquegua, debido al riesgo inminente de contaminación de fuentes de agua. La misma medida se extendió al distrito de Independencia, en la provincia ancashina de Huaraz, por idéntica causal.

MTC activa emergencia en tramos viales del sur y norte

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en diversos tramos de la Red Vial Nacional ubicados en Arequipa, Ica y el corredor Piura-Tumbes. En el sur, la medida alcanza rutas como DV. Yauca – Chala – Atico, Achaniso – Chaparra – Quicacha, y Atico – DV. Quilca. En Ica, comprende los tramos Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y otros sectores de la carretera PE-1S. En el extremo norte, la emergencia cubre la vía PE-1NL que conecta Sullana, Máncora y Tumbes hasta el Puente Internacional de La Paz.

Coordinación multisectorial para atender emergencia

La declaratoria busca facilitar la respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población afectada y preservar la continuidad de los servicios esenciales en las zonas impactadas por las lluvias.