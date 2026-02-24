Gabinete Balcázar: Luis Quiroz seguirá como titular del Ministerio de Salud

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento este martes 24 de febrero al nuevo gabinete ministerial en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El equipo está liderado por Denisse Miralles, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros. En este contexto, se confirmó la continuidad de Luis Quiroz en el sector Salud.

Inicialmente, el empresario Hernando de Soto había sido designado para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, la decisión se modificó en pocas horas y finalmente juró Denisse Miralles, quien fue ministra de Economía del exjefe de Estado, José Jerí. El cambio se concretó antes de la ceremonia oficial en la Casa de Pizarro.

Luis Napoleón Quiroz Avilés continuará como titular del Ministerio de Salud (Minsa) tras su ratificación en el cargo por el presidente José María Balcázar. El médico-cirujano seguirá al mando de la cartera de salud tras su juramentación en el nuevo gabinete ministerial. Su permanencia responde a una decisión conjunta del mandatario y de la jefa del Gabinete.

