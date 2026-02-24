Presidente Balcázar: hoy jura su primer gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

En medio de gran expectativa, el presidente interino José Balcázar tomará juramento hoy a su primer gabinete ministerial, el cual estará liderado por el economista Hernando de Soto.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado por la Presidencia de la República, aunque -hasta el cierre de este informe- se desconoce la hora de la convocatoria.

SABE CONSENSUAR

Balcázar Zelada dijo que designó a Hernando de Soto como premier para garantizar el modelo económico y contar con las líneas maestras hasta el final de la gestión.

Asimismo, destacó que coautor del libro "El otro sendero" sabe consensuar y es un hombre de mucha experiencia profesional dentro y fuera del país, informa Andina.