Ernesto Álvarez descarta seguir al frente del Gabinete Ministerial: Renuncie de forma irrevocable

En amplia entrevista con el diario Correo, el primer ministro, Ernesto Álvarez, descartó continuar en el Poder Ejecutivo, reveló que al día siguiente (jueves 19 de febrero) de la ceremonia de asunción al cargo de José Balcázar Zelada, le presentó su renuncia irrevocable al cargo.

Álvarez Miranda estuvo al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) desde octubre del año 2025. Tras la destitución expresidente de la República José Jerí Oré, la noche del martes 17 de febrero, evaluó el tema y decidió no seguir perteneciendo a la nueva la administración.

RENUNCIA IRREVOCABLE

"El jueves acudí a su despacho (José Balcázar). Pedí cita con él y estuvimos allí por 10 minutos. Le expresé mi saludo y felicitación por la elección (...) Él habló de su intención de lograr un gabinete de consenso y que, posiblemente, iba a invitar a algunos ministros que ya estaban con una cartera ministerial. Eso fue todo. Mi renuncia es irrevocable", contó.

Sobre los posibles integrantes del nuevo Gabinete Ministerial, señaló que el mandatario no mencionó nombres durante el breve encuentro que sostuvieron. Asimismo, saludó que haya tenido reuniones con la ministra de Economía, Denisse Miralles, sobre el caso Petroperú.