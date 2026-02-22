Congreso inicia semana de representación desde mañana lunes 23 hasta el 27 de febrero

El Congreso de la República dará inicio mañana, lunes 23 de febrero, a la semana de representación, periodo en el que los legisladores se desplazarán a sus circunscripciones para mantener contacto directo con la población.

La convocatoria, que se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, fue comunicada por el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, en cumplimiento de la agenda correspondiente al mes de febrero de 2026.

Durante esta semana, los 130 parlamentarios deberán permanecer en sus circunscripciones electorales o en cualquier parte del país, de manera individual o grupal, con el objetivo de recoger demandas, inquietudes y necesidades de la población.

Congresistas en el extranjero

El reglamento precisa que los congresistas elegidos por la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero deberán constituirse en su jurisdicción por siete días calendarios continuos, a fin de procesar las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos peruanos que viven fuera del país.

Aplicación de reglamento del Parlamento

La semana de representación se desarrolla en aplicación del inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, que establece el deber de los legisladores de mantener comunicación directa con ciudadanos y organizaciones sociales.