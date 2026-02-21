Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

El Parlamento Nacional comunicó mediante sus redes sociales sobre el sensible fallecimiento, a los 67 años, de la legisladora Lucinda Vásquez Vela, representante del grupo político Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

“El Congreso expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la parlamentaria Lucinda Vásquez por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse”, se lee en la publicación del Poder Legislativo en su cuenta X (antes Twitter).

NINGÚN PARENTESCO

En octubre del año pasado, en entrevista con RPP, Edward Rengifo, exasesor de la congresista, reveló que Lucinda Vásquez tenía “un cáncer avanzado”. Esto, tras publicarse fotos donde aparece él cortándole las uñas de los pies a la parlamentaria.

Dijo que acudió al Congreso para evitar que ella se movilice debido a su mal estado de salud. Asimismo, mencionó que no tiene ningún parentesco con Vásquez Vela como se comentó, lo que ya fue comprobado por la Fiscalía de la Nación, acotó.